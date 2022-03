Fresenius-Aktie: Fresenius Kabi verstärkt sich durch Zukäufe

Dies soll mit Hilfe des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an der spanischen mAbxience Holding S.L. sowie die Übernahme des US-Unternehmens Ivenix Inc geschehen, durch welche das Angebot in der Infusionstherapie um eine Produkt-Plattform der nächsten Generation ausgebaut wird, vor allem in den USA.

Im einzelnen erwirbt Fresenius Kabi 55 Prozent an mAbxience für 495 Millionen Euro plus Meilensteinzahlungen, die an das Erreichen kommerzieller und operativer Ziele gebunden sind. Darüber hinaus beinhaltet die Vereinbarung eine Put/Call-Regelung für die übrigen 45 Prozent an mAbxience. mAbxience ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Madrid, das biologische Arzneimittel (Biosimilars) entwickelt und herstellt, aber auch zum Beispiel im Bereich Auftragsfertigung für Covid-19-Impfstoffe tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt 600 Mitarbeiter, der Umsatz betrug 2021 255 Millionen Euro.

In der zweiten Transaktion erwirbt Fresenius Kabi Ivenix, ein auf Infusionstherapie spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in North Andover, Massachusetts. Der Kaufpreis beträgt 240 Millionen US-Dollar plus Meilensteinzahlungen.

Die Akquisitionen, die Mitte 2022 abgeschlossen werden sollen, sollen das Wachstum der Gruppe in den kommenden Jahren im Rahmen der Vision 2026 beschleunigen. Sie sollen ab 2023 den Cash-Gewinn je Aktie erhöhen, im laufenden Jahr weitgehend neutral wirken.

DJG/uxd/kla

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Fresenius