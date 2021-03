Pharmazulieferer Sartorius erhöht Prognose - Starker Auftragseingang

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) hat nach einem starken Jahresstart die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht. Beim Umsatz werde jetzt ein Anstieg von rund 35 Prozent erwartet, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Göttingen mit. Bisher hatte die Prognose bei einem Plus von 19 bis 25 Prozent gelegen. Zudem werde eine höhere operative Marge erwartet. Je umgesetzten Euro sollen jetzt rund 32 Cent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben und damit eineinhalb Cent mehr als bisher erwartet./zb/mis