Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Hämophiliedaten stärken Portfolio abseits der Abnehmspritzen

Phase-3-Zwischendaten

13.07.26 09:44 Uhr

Neben Wegovy treibt Novo Nordisk auch sein Hämophiliegeschäft voran, neue Studiendaten sollen zeigen, dass ein neuer Wirkstoff mit dem Standard mithalten kann.

• Der Wirkstoff ist seit September 2025 bei der FDA zur Prüfung, eine Zulassung steht noch aus, und das Unternehmen muss Patienten aktiv von bestehenden Therapien abwerben.

Novo Nordisk zeigt neue Phase-3-Zwischendaten zum Wirkstoff Denecimig

FDA prüft den Wirkstoff seit September 2025

Novo Nordisk stärkt so sein Geschäft mit seltenen Blutgerinnungsstörungen

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Novo Nordisk stellt auf dem Kongress der International Society on Thrombosis and Haemostasis in Paris neue Zwischendaten zur Phase-3-Studie FRONTIER4 vor. Für Anleger rückt damit ein Randgeschäft ins Blickfeld, das im Schatten der Abnehmspritzen Wegovy und Ozempic steht. Die Daten zum Wirkstoff Denecimig (Mim8) sollen zeigen, dass der Antikörper bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Hämophilie A über verschiedene Dosierintervalle hinweg sicher und wirksam bleibt, unabhängig davon, ob die Patienten sogenannte Inhibitoren gegen die körpereigene Gerinnung entwickelt haben.

Was die Zwischendaten zeigen

An der offenen FRONTIER4-Verlängerungsstudie nehmen 426 Patienten teil. Davon sind 365 Erwachsene und Jugendliche mit einer mittleren Beobachtungsdauer von einem halben Jahr, dazu kommen 61 Kinder mit gut vier Monaten Beobachtungszeit. Injektionsreaktionen traten selten auf, bei 2,0 Prozent der Injektionen bei Kindern und bei 1,8 Prozent bei Jugendlichen und Erwachsenen, durchweg mild und vorübergehend. Neutralisierende Antikörper wurden nicht beobachtet. Die jährliche Blutungsrate lag bei 0,75 für Erwachsene und Jugendliche sowie bei 0,37 für Kinder, und rund 71 Prozent der Erwachsenen und Jugendlichen sowie etwa 89 Prozent der Kinder blieben unter der Therapie vollständig blutungsfrei. Novo Nordisk ordnet diese Werte als deckungsgleich mit den bisherigen FRONTIER-Studien ein, ein Vergleichsmaßstab, den bislang nur das Unternehmen selbst liefert.

Konkurrenz zum etablierten Standard

Aufschlussreich ist der Blick auf die FRONTIER5-Teilstudie, in der 48 Teilnehmer ohne Auswaschphase oder Aufsättigungsdosis vom bereits etablierten Wirkstoff Emicizumab auf Denecimig umgestellt wurden. Novo Nordisk muss Patienten also nicht nur von einem neuen Wirkstoff überzeugen, sondern sie aktiv von einer bereits funktionierenden Therapie abwerben, ein deutlich höherer Anspruch als eine reine Erstlinienzulassung. Ergänzende Analysen aus FRONTIER2 und FRONTIER5 zeigen zudem, dass Denecimig die Thrombinbildung, ein Maß für die Gerinnungsfähigkeit des Bluts, bei Jugendlichen und Erwachsenen in den Normalbereich anhebt, ohne dass eine Überreaktion beobachtet wurde. Trotz der positiven Tonlage bleibt der Wirkstoff investigational: Seit September 2025, und damit seit knapp zehn Monaten, liegt er der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Prüfung vor, eine Zulassung steht weiterhin aus.

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Bedeutung fürs Portfolio

Parallel präsentiert Novo Nordisk Ergebnisse zum bereits zugelassenen Wirkstoff Concizumab aus der explorer10-Studie an Kindern unter zwölf Jahren mit Hämophilie A oder B und Inhibitoren. Die jährliche Blutungsrate sank mit Concizumab auf 2,08 gegenüber 11,51 unter der vorherigen Bedarfstherapie, ein Rückgang von rund 82 Prozent. Zusammen mit Denecimig baut Novo Nordisk damit ein zweigleisiges Hämophilieportfolio auf, das laut eigener Positionierung neben Diabetes und Adipositas zu den tragenden Säulen im Segment seltener chronischer Erkrankungen zählen soll. Für einen Konzern mit rund 67.900 Beschäftigten, dessen Bewertung an der Börse stark an den GLP-1-Präparaten hängt, ist die Randsparte ein Signal an Anleger, die operative Basis zu verbreitern. Am Konzernumsatz gemessen bleibt ihr Beitrag bislang klein, verlässliche Umsatzzahlen dazu liefert die Pressemitteilung nicht.

Die Novo Nordisk-Aktie notiert am Montag an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 0,31 Prozent höher bei 323,25 Dänischen Kronen.

Alexandra Hesse, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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