Bayer meldet Erfolg mit Kombination von Krebsmedikamenten

Heute im Fokus

DAX vorbörslich etwas leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- ASML übertrifft in Q3 Erwartungen -- Apple präsentiert iPhone 12 -- Covestro, Nordex, Dermapharm, thyssenkrupp, Sartorius im Fokus

Regierung setzt in WTO-Streit um Boeing auf Verhandlungen. Nestlé integriert Aimmune Therapeutics. Sunrise-Aktionäre dienen Liberty 82 Prozent der Aktien an. McAfee-IPO-Preis soll wohl am 21. Oktober festgelegt werden. Credit Suisse verstärkt Superreichen-Geschäft mit Top-Banker. Neuer Chef bei Hyundai. Eli Lilly unterbricht Erprobung von Antikörpertherapie. Ex-Minister Padoan als Unicredit-Aufsichtsrat ernannt.