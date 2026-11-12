Phase-III-Studie

Novartis-Aktie im Fokus: Rhapsido zeigt anhaltende Wirkung bei chronischer Nesselsucht

12.11.26 20:42 Uhr

Novartis hat mit seinem Medikament Rhapsido in einer Phase-III-Studie auch über ein Jahr hinweg eine anhaltende Wirkung bei bestimmten Formen chronischer Nesselsucht gezeigt.

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Nun will der Pharmakonzern entsprechende Zulassungsanträge einreichen. Die Behandlung mit Rhapsido hat bei Patienten mit chronischer induzierbarer Urtikaria (CIndU) über 52 Wochen zu anhaltenden Verbesserungen der Symptome geführt, teilte Novartis am Donnerstagabend mit. Das Sicherheitsprofil mit den bisherigen Studien mit der chronischen spontanen Urtikaria (CSU) sei vergleichbar gewesen, hieß es weiter. Werbung Rhapsido ist bereits in vielen Ländern zur Behandlung der CSU zugelassen. Novartis will nun auf Basis der Daten zusätzliche Zulassungsanträge für die Behandlung der chronischen induzierbaren Urtikaria einreichen. /ra/yz/AWP/he BASEL (dpa-AFX)

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