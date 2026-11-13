Novartis-Aktie sinkt: Rhapsido überzeugt auch bei chronischer induzierbarer Urtikaria

KI-Nachrichtenüberblick

• Die Behandlung mit Rhapsido zeigt bei Patienten mit chronischer induzierbarer Urtikaria (CIndU) über 52 Wochen anhaltende Symptomverbesserungen.

• Das Sicherheitsprofil von Rhapsido ist mit bisherigen Studien bei chronischer spontaner Urtikaria (CSU) vergleichbar.