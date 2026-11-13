Novartis-Aktie sinkt: Rhapsido überzeugt auch bei chronischer induzierbarer Urtikaria
Novartis hat mit seinem Medikament Rhapsido in einer Phase-III-Studie auch über ein Jahr hinweg eine anhaltende Wirkung bei bestimmten Formen chronischer Nesselsucht gezeigt.
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Die Behandlung mit Rhapsido hat bei Patienten mit chronischer induzierbarer Urtikaria (CIndU) über 52 Wochen zu anhaltenden Verbesserungen der Symptome geführt, teilte Novartis am Donnerstagabend mit. Das Sicherheitsprofil mit den bisherigen Studien mit der chronischen spontanen Urtikaria (CSU) sei vergleichbar gewesen, hieß es weiter.
Novartis plant weitere Zulassungsanträge für Rhapsido
Rhapsido ist bereits in vielen Ländern zur Behandlung der CSU zugelassen. Novartis will nun auf Basis der Daten zusätzliche Zulassungsanträge für die Behandlung der chronischen induzierbaren Urtikaria einreichen.
Die Novartis-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,21 Prozent auf 133,94 CHF.
BASEL (dpa-AFX)
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