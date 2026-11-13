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Phase-III-Studie

Novartis-Aktie steigt leicht: Rhapsido überzeugt auch bei chronischer induzierbarer Urtikaria

Novartis-Aktie steigt leicht: Rhapsido überzeugt auch bei chronischer induzierbarer Urtikaria

Novartis hat mit seinem Medikament Rhapsido in einer Phase-III-Studie auch über ein Jahr hinweg eine anhaltende Wirkung bei bestimmten Formen chronischer Nesselsucht gezeigt.

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Novartis AG
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Die Behandlung mit Rhapsido hat bei Patienten mit chronischer induzierbarer Urtikaria (CIndU) über 52 Wochen zu anhaltenden Verbesserungen der Symptome geführt, teilte Novartis am Donnerstagabend mit. Das Sicherheitsprofil mit den bisherigen Studien mit der chronischen spontanen Urtikaria (CSU) sei vergleichbar gewesen, hieß es weiter.

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Novartis plant weitere Zulassungsanträge für Rhapsido

Rhapsido ist bereits in vielen Ländern zur Behandlung der CSU zugelassen. Novartis will nun auf Basis der Daten zusätzliche Zulassungsanträge für die Behandlung der chronischen induzierbaren Urtikaria einreichen.

Die Novartis-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,37 Prozent auf 134,72 CHF.

BASEL (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, lucarista / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG

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