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Phase-III-Studie

Valneva-Aktie gewinnt zweistellig: Zeckenimpfstoff vor Zulassung?

Valneva-Aktie gewinnt zweistellig: Zeckenimpfstoff vor Zulassung?

Die Aktien des Impfstoffherstellers Valneva haben sich am Freitag deutlich erholt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valneva
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An der Euronext Paris geht es zeitweise um 22,69 Prozent auf 3,01 Euro aufwärts. Damit kosten sie nun nicht nur wieder mehr als 3 Euro, sondern schafften es auch zurück über exponentielle 200-Tage-Linie. Der Kursverlust im Gesamtjahr 2026 schmolz auf 19 Prozent ab.

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Basierend auf guten Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten aus der Phase-III-Studie mit PF-07307405 prüft die europäische Arzneimittelbehörde EMEA nun eine Zulassung des Zeckenimpfstoffs, den die Franzosen in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer entwickeln. Er soll gegen Borreliose zum Einsatz kommen.

Analyst Maury Raycroft von der Investmentbank Jefferies ist auch optimistisch, dass die US-Behörde FDA einen Zulassungsantrag akzeptieren wird. Sein Kursziel für die US-Anrechtsscheine von Valneva liegt bei 15 US-Dollar. Geschlossen hatten sie tags zuvor bei 5,65 Dollar.

/ag/mis

PARIS (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16.05.22 Valneva Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.01.22 Valneva Buy Kepler Cheuvreux
08.11.12 Intercell buy UBS AG
08.08.12 Intercell buy UBS AG
25.05.12 Intercell halten Erste Bank AG