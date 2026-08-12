Valneva-Aktie gewinnt zweistellig: Zeckenimpfstoff vor Zulassung?

Phase-III-Studie

14.08.26 11:30 Uhr

Die Aktien des Impfstoffherstellers Valneva haben sich am Freitag deutlich erholt.

An der Euronext Paris geht es zeitweise um 22,69 Prozent auf 3,01 Euro aufwärts. Damit kosten sie nun nicht nur wieder mehr als 3 Euro, sondern schafften es auch zurück über exponentielle 200-Tage-Linie. Der Kursverlust im Gesamtjahr 2026 schmolz auf 19 Prozent ab.

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Basierend auf guten Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten aus der Phase-III-Studie mit PF-07307405 prüft die europäische Arzneimittelbehörde EMEA nun eine Zulassung des Zeckenimpfstoffs, den die Franzosen in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer entwickeln. Er soll gegen Borreliose zum Einsatz kommen.

Analyst Maury Raycroft von der Investmentbank Jefferies ist auch optimistisch, dass die US-Behörde FDA einen Zulassungsantrag akzeptieren wird. Sein Kursziel für die US-Anrechtsscheine von Valneva liegt bei 15 US-Dollar. Geschlossen hatten sie tags zuvor bei 5,65 Dollar.

/ag/mis

PARIS (dpa-AFX Broker)