Valneva-Aktie gewinnt zweistellig: Zeckenimpfstoff vor Zulassung?
Die Aktien des Impfstoffherstellers Valneva haben sich am Freitag deutlich erholt.
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An der Euronext Paris geht es zeitweise um 22,69 Prozent auf 3,01 Euro aufwärts. Damit kosten sie nun nicht nur wieder mehr als 3 Euro, sondern schafften es auch zurück über exponentielle 200-Tage-Linie. Der Kursverlust im Gesamtjahr 2026 schmolz auf 19 Prozent ab.
Basierend auf guten Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten aus der Phase-III-Studie mit PF-07307405 prüft die europäische Arzneimittelbehörde EMEA nun eine Zulassung des Zeckenimpfstoffs, den die Franzosen in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer entwickeln. Er soll gegen Borreliose zum Einsatz kommen.
Analyst Maury Raycroft von der Investmentbank Jefferies ist auch optimistisch, dass die US-Behörde FDA einen Zulassungsantrag akzeptieren wird. Sein Kursziel für die US-Anrechtsscheine von Valneva liegt bei 15 US-Dollar. Geschlossen hatten sie tags zuvor bei 5,65 Dollar.
/ag/mis
PARIS (dpa-AFX Broker)
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|Datum
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|Analyst
|16.05.22
|Valneva Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.22
|Valneva Buy
|Kepler Cheuvreux
|08.11.12
|Intercell buy
|UBS AG
|08.08.12
|Intercell buy
|UBS AG
|25.05.12
|Intercell halten
|Erste Bank AG