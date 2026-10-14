Phil Company,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 68,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Phil Company,Inc Registered einen Umsatz von 1,68 Milliarden JPY eingefahren.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,08 JPY erwirtschaftet worden.

Phil Company,Inc Registered hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Phil Company,Inc. Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Phil Company,Inc. Registered

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung