Phil Company,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Phil Company,Inc Registered hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,08 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 68,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Phil Company,Inc Registered einen Umsatz von 1,68 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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