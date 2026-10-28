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Philadelphia Semiconductor Index - Neuralgische Chartzone aus dem Lehrbuch

Jörg Scherer

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Neuralgische Chartzone aus dem Lehrbuch

Der Philadelphia Semiconductor Index nähert sich einer absolut neuralgischen Chartmarke, die Anleger unbedingt im Blick haben sollten. Schließlich bündelt der aktuelle Kursbereich eine Reihe wichtiger technischer Unterstützungen: Zunächst ist dabei der seit April 2025 bestehende Aufwärtstrend (akt. bei 10.779 Punkten), dann die viel beachtete 38-Wochen-Linie (akt. bei 11.053 Punkten) sowie das Tief von Ende Juli (10.445 Punkte) zu nennen. Abgerundet wird das entstehende Halte-Cluster durch zwei unterschiedliche Fibonacci-Retracements (10.870/10.351 Punkte). Damit steht der Halbleiterindex an einer entscheidenden Weggabelung. Solange die genannte Bastion verteidigt wird, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Ein erfolgreicher Rebound an dieser Zone könnte den Bullen neuen Rückenwind verleihen und die jüngste Konsolidierung als konstruktive Verschnaufpause bestätigen. Das Motto lautet daher klar: Hier muss es halten. Sollte der „SOX“-Index dagegen nachhaltig unter den Unterstützungsbereich rutschen, würde dies eine Topformation mit einem Abschlagspotenzial von mindestens 3.000 Punkten vervollständigen. Angesichts der hohen Bedeutung des Sektors für den gesamten Technologiesektor könnte ein solches Signal weit über den Index hinaus ausstrahlen.

Philadelphia Semiconductor Index (Weekly)

Chart Philadelphia Semiconductor Index
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Philadelphia Semiconductor Index

Chart Philadelphia Semiconductor Index
Quelle: LSEG, tradesignal²



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