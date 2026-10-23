Philip Morris International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Philip Morris International lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 176,63 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Philip Morris International 164,57 ARS je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Philip Morris International 17.155,06 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.386,56 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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