Philip Morris International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

24.07.26 06:35 Uhr

Philip Morris International hat am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 140,88 ARS gegenüber 124,43 ARS im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Philip Morris International 15.768,69 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.635,44 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net