Philippine Airlines will bei Airbus weitere neun A350-1000 kaufen
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Von Mauro Orru
DOW JONES--Philippine Airlines hat eine Absichtserklärung über die Bestellung von neun Airbus A350-1000 unterzeichnet. Wie der europäische Flugzeughersteller mitteilte, erhöhen sich die Gesamtbestellungen der Fluggesellschaft für diesen Flugzeugtyp damit auf 18 Großraumflugzeuge. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.
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(END) Dow Jones Newswires
July 21, 2026 06:59 ET (10:59 GMT)
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