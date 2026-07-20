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Philippine Airlines will bei Airbus weitere neun A350-1000 kaufen

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Von Mauro Orru

DOW JONES--Philippine Airlines hat eine Absichtserklärung über die Bestellung von neun Airbus A350-1000 unterzeichnet. Wie der europäische Flugzeughersteller mitteilte, erhöhen sich die Gesamtbestellungen der Fluggesellschaft für diesen Flugzeugtyp damit auf 18 Großraumflugzeuge. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 06:59 ET (10:59 GMT)

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16.07.26 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.