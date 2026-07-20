Philippine Airlines will bei Airbus weitere neun A350-1000 kaufen

21.07.26 12:58 Uhr

DOW JONES--Philippine Airlines hat eine Absichtserklärung über die Bestellung von neun Airbus A350-1000 unterzeichnet. Wie der europäische Flugzeughersteller mitteilte, erhöhen sich die Gesamtbestellungen der Fluggesellschaft für diesen Flugzeugtyp damit auf 18 Großraumflugzeuge. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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