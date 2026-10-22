Philippine Metals präsentierte Quartalsergebnisse

22.10.26 06:35 Uhr

Philippine Metals präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Philippine Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal hat Philippine Metals mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 34,56 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,100 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 40,47 Prozent auf 3,31 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,56 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net