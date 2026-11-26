Philippine Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Philippine Metals hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Philippine Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75,81 Prozent auf 1,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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