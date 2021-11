Philips-Aktie nach FDA-Aussagen unter Druck

Von Steve Goldstein

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der niederländische Technologiekonzern Philips ist wegen möglicherweise gesundheitsschädigenden Bauteilen in Atemunterstützungsgeräten ins Visier der US-Behörden geraten. Die Gesundheitsbehörde FDA hat nach einer Inspektion weitere Informationen eingefordert. Die Philips-Aktie fällt am Vormittag um über 11 Prozent.

Nach einem Rückruf von Atemunterstützungsgeräten hat die FDA in einem Philips-Werk in den USA eine Inspektion durchgeführt. Eine Komponente, die in den Geräten verbaut wurde, habe einen Sicherheitstest nicht bestanden, so die FDA.

Philips kündigte unterdessen an, weiterhin eng mit der FDA zusammenzuarbeiten.

November 15, 2021