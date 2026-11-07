Phio Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Phio Pharmaceuticals hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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