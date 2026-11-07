Phio Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

07.11.26 06:35 Uhr

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Phio Pharmaceuticals hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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