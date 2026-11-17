Phishing nach Ausfall

Der Ausfall ist behoben, doch Betrüger greifen ihn auf: Wie belastbar ist das Cloud-Geschäft, auf das die Microsoft-Anleger schauen?

• Trotz des Vorfalls bleibt Microsofts langfristige Bilanz stark, Analysten sind zuversichtlich, und der Markt reagiert gelassen, wobei die Zuverlässigkeit der Cloud-Dienste weiterhin im Fokus steht.

• Während der Störung nutzten Betrüger die Situation für Phishing-Mails aus, um Nutzer zu täuschen, Microsoft konnte die Kampagnen jedoch blockieren.

• Der globale Microsoft-Ausfall wurde durch einen Softwarefehler verursacht, nicht durch einen Hackerangriff, und führte zu erheblichen Störungen bei Cloud-Diensten weltweit.

Phishing-Mails greifen den Ausfall gezielt auf

Softwarefehler löste die Störung aus

Analysten bleiben trotz der Panne mehrheitlich zuversichtlich

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Nach dem globalen Ausfall der Microsoft-Dienste nutzen Angreifer die Störung für Betrugsmails, wie Microsoft Threat Intelligence am Samstag mitteilte. Die Microsoft-Aktie fällt am Dienstag vorbörslich an der NASDAQ zeitweise um geringfügige 0,3 Prozent auf 516,45 US-Dollar. Für Anleger zählt, ob der Vorfall das starke Cloud-Geschäft berührt oder ein Reputationsthema bleibt.

Phishing greift den Ausfall auf

Der Ausfall begann am Donnerstagabend und legte die Kommunikation von Unternehmen und Behörden von Australien und Japan bis in die USA und Europa lahm. Betroffene Handelshäuser berichteten von Verzögerungen, einige Unternehmen konnten Quartalszahlen nicht veröffentlichen. Microsoft meldete am Samstag, die Dienste seien über Teams, Outlook und die übrigen Produkte wieder vollständig verfügbar, nach mehr als 24 Stunden Störung.

Parallel nutzen Angreifer die Lage aus. Microsoft Threat Intelligence meldete eine aktive Phishing-Kampagne, deren Mails sich als Servicemeldungen von Microsoft 365 ausgeben und den echten Exchange-Online-Vorfall EX1550543 nennen. Einige am Freitag entdeckte Mails behaupten fälschlich, zurückgehaltene Nachrichten würden gelöscht, falls Empfänger nicht per Klick die Wiederherstellung auslösen. Ob Zugangsdaten abgegriffen oder Schadsoftware verteilt wurde, ist laut Microsoft nicht bestätigt, die Sicherheitsprodukte blockierten die Kampagne inzwischen.

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Aus Sicht der Anleger ist die Kampagne ein Folgeschaden: Microsoft schließt einen Cyberangriff als Ursache des Ausfalls aus, die Betrüger greifen ein bestehendes Ereignis auf. Für das Geschäft zählt damit weniger die Phishing-Welle als die Frage, wie robust die Infrastruktur ist.

Softwarefehler statt Hackerangriff

Wie Microsoft in einem vorläufigen Bericht im Admin Center darlegt, lösten drei Faktoren die Störung gemeinsam aus. Ein unentdeckter Fehler in einem Monate alten Update für die Netzwerk-Gateway-Server von Microsoft 365 traf auf erhöhten Datenverkehr nach einem Teams-Failover. Zudem waren rund 14 Prozent der Gateway-Kapazität wegen eines anderen Problems offline.

Die Folgen breiteten sich rasch aus: In weniger als zwei Stunden waren mehr als 80 Prozent der Server nicht mehr ansprechbar. Schutzmechanismen zwischen den Weltregionen versagten, und Exchange Online konnte im Gegensatz zu Teams, OneDrive und SharePoint nicht auf alternative Infrastruktur ausweichen. Die Labortests erkannten den Fehler laut Microsoft nicht, weil sie vorwiegend auf schwächerer Hardware liefen. Microsoft hat nach eigenen Angaben Kapazität erhöht, das Monitoring verbessert und Schutzmaßnahmen gegen kaskadierende Ausfälle ergänzt. Charles Lamanna, Vizepräsident für Copilot, Agents und Platform, entschuldigte sich auf X und sagte, man bedauere die Auswirkungen auf alle Kunden zutiefst.

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Die Ursache liegt damit im eigenen Betrieb, nicht in einem Angriff von außen. Das entlastet beim Sicherheitsthema, wirft aber Fragen zu Testverfahren und zur Trennung der Regionen auf, die Großkunden bei der Bewertung der Cloud berücksichtigen dürften.

Starke Bilanz, freundliches Analystenbild

Die Zahlenbasis ist kräftig: Im ersten Geschäftsquartal steigerte Microsoft den Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden US-Dollar. Azure wuchs um 48 Prozent. Der Auftragsbestand zeigt, wie viel künftiges Cloud-Geschäft bereits vertraglich gebunden ist. Er stieg im Commercial-Geschäft um 73 Prozent auf 677 Milliarden US-Dollar. Zugleich nennt Microsoft in den Risikohinweisen derselben Mitteilung ausdrücklich Cyberangriffe sowie übermäßige Ausfälle, Störungen oder Kapazitätsengpässe als Risikofaktoren.

Auch die Analysten bleiben mehrheitlich zuversichtlich. Der Konsens lautet Strong Buy, 35 von 39 Analysten stufen die Aktie mit Buy ein. Das mittlere Kursziel liegt bei 632,48 US-Dollar. Die Spanne der Kursziele reicht von 440 bis 750 US-Dollar.

Worauf Anleger schauen

Der Ausfall ändert an der Bilanz vom Oktober nichts. Entscheidend wird, ob Kunden die Zuverlässigkeit der Cloud künftig anders gewichten, denn genau solche Störungen führt Microsoft selbst als Risiko.

Für langfristig orientierte Anleger hat sich am Fundament der Investmentthese wenig verschoben. Ein Auftragsbestand von 677 Milliarden US-Dollar im Commercial-Geschäft und ein Azure-Wachstum von 48 Prozent im ersten Geschäftsquartal bilden eine Basis, die ein einzelner Ausfall von gut einem Tag kaum ins Wanken bringt. Kritischer wäre ein Muster: Häufen sich vergleichbare Störungen, könnte der Ruf der Microsoft-Cloud als verlässliche Infrastruktur leiden, und genau dieser Ruf trägt die langfristigen Verträge.

Auch kurzfristig reagiert der Markt gelassen. Anleger werten den Vorfall damit offenbar als Betriebspanne und nicht als Wendepunkt. Wer eine Position aufbauen oder aufstocken möchte, findet im Ausfall allein keinen Anlass zur Eile, da sich der Kurs kaum bewegt hat. Die breite Spanne der Analystenkursziele zwischen 440 und 750 US-Dollar zeigt zudem, wie unterschiedlich die Bewertung der Aktie auch unabhängig von dem Vorfall ausfällt.

Aufschlussreicher als die Kursreaktion dürften die Signale der Kunden sein. Äußern sich Großkunden oder Behörden öffentlich dazu, ihre Abhängigkeit von einem einzelnen Cloud-Anbieter zu verringern, wäre das ein Warnzeichen für das Neugeschäft. Der nächste Quartalsbericht wird zeigen, ob Microsoft den Vorfall in Kommentaren zu Vertragsabschlüssen oder Kundenbindung aufgreift. Bis dahin bleibt der Endbericht zum Ausfall am 20. November 2026 der wichtigste Prüfstein dafür, wie überzeugend Microsoft die Schwachstellen in Tests und Regionentrennung schließt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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