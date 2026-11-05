Phoenix Education Partners: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
Phoenix Education Partners hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 260,7 Millionen USD gegenüber 257,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,29 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,75 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,02 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Phoenix Education Partners 1,01 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Phoenix Education Partners
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Phoenix Education Partners
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen