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Phoenix Education Partners: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

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Aktien
Phoenix Education Partners Inc Registered shs
21.66 USD -1.73 USD -7.40 %
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Phoenix Education Partners hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 260,7 Millionen USD gegenüber 257,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,29 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,75 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,02 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Phoenix Education Partners 1,01 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net

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