Phoenix Education Partners: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
Phoenix Education Partners präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Phoenix Education Partners in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 271,8 Millionen USD im Vergleich zu 271,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Phoenix Education Partners
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Phoenix Education Partners
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Phoenix Education Partners Aktie News
Phoenix Education Partners Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Phoenix Education Partners nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.