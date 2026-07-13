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Phoenix Education Partners: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

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Phoenix Education Partners präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Phoenix Education Partners in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 271,8 Millionen USD im Vergleich zu 271,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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