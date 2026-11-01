Phoenix Mills stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Phoenix Mills hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 9,11 INR gegenüber 8,50 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,53 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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