Phoenix Mills stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

01.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,53 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich auf 9,11 INR gegenüber 8,50 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Phoenix Mills hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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