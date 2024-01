Phunware Aktie News: Phunware springt am Nachmittag hoch

Kurs der Phunware

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Phunware. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Phunware-Papiere zuletzt 9,1 Prozent.

Um 16:08 Uhr ging es für das Phunware-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 9,1 Prozent auf 0,392 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Phunware-Aktie bisher bei 0,480 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,445 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 235.445.459 Phunware-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,150 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Phunware-Aktie damit 65,957 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,070 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 82,095 Prozent.

Phunware ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,79 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,76 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Phunware Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Phunware 2023 einen Verlust in Höhe von -0,298 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net