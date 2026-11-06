Physicswallah hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Physicswallah hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,42 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,51 Milliarden INR in den Büchern standen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,503 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 12,64 Milliarden INR belaufen hatte.
Redaktion Finanzen.net
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