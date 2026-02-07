Physicswallah informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Physicswallah hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,110 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 9,05 Milliarden INR gerechnet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 INR. Im Vorjahr waren -0,850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Physicswallah mit einem Umsatz von insgesamt 39,00 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 35,09 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,133 INR und einen Umsatz von 38,89 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net