DAX25.092 -0,3%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 ±0,0%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.089 +0,1%Euro1,1640 -0,1%Öl92,69 -0,7%Gold4.504 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: Asiens Börsen mehrheitlich weit im Plus -- Dell von KI-Boom beflügelt -- CTS Eventim startet stark ins neue Geschäftsjahr
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Dell Technologies steigert den KI-Serverumsatz um 757 % - Aktie legt 40 % zu! Dell Technologies steigert den KI-Serverumsatz um 757 % - Aktie legt 40 % zu!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Physicswallah informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

29.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Physicswallah Limited Registered Shs 144A Reg S
112,10 INR -0,20 INR -0,18%
Charts|News|Analysen

Physicswallah hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,110 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 9,05 Milliarden INR gerechnet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 INR. Im Vorjahr waren -0,850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Physicswallah mit einem Umsatz von insgesamt 39,00 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 35,09 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,133 INR und einen Umsatz von 38,89 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Physicswallah Limited Registered Shs 144A Reg S

DatumMeistgelesen