Physitrack: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

22.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,73 Prozent auf 40,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,220 SEK je Aktie erzielt worden.

Physitrack hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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