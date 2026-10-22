Physitrack: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Physitrack hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,220 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,73 Prozent auf 40,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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