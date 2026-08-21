Picard Medical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

21.08.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,50 Prozent auf 3,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Picard Medical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Picard Medical hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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