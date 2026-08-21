Picard Medical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Picard Medical hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Picard Medical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,50 Prozent auf 3,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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