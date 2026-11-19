Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Picard Medical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 81,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,95 USD. Im Vorjahresquartal waren -9,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Picard Medical hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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