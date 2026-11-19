Picard Medical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Picard Medical hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,95 USD. Im Vorjahresquartal waren -9,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Picard Medical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 81,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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