Picpay A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Picpay A ließ sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Picpay A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das vergangene Quartal hat Picpay A mit einem Umsatz von insgesamt 672,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 88,35 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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