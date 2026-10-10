Pillarstone Capital REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

10.10.26 06:35 Uhr

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Pillarstone Capital REIT einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie eingefahren.

Pillarstone Capital REIT hat am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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