Pillarstone Capital REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pillarstone Capital REIT hat am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Pillarstone Capital REIT einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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