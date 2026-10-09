Pillarstone Capital REIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pillarstone Capital REIT hat am 07.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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