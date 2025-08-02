Pillarstone Capital REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Umsatzseitig standen 2,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pillarstone Capital REIT 2,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Pillarstone Capital REIT hat am 15.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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