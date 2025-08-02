Pillarstone Capital REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Pillarstone Capital REIT hat am 15.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 2,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pillarstone Capital REIT 2,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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