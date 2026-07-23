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Pilot mit Übelkeit: Passagiermaschine muss zwischenlanden

MAILAND (dpa-AFX) - Wegen Gesundheitsproblemen des Piloten hat eine Passagiermaschine der polnischen Fluggesellschaft Lot auf dem Rückflug von Mallorca mitten in der Nacht in Italien zwischenlanden müssen. Das Flugzeug vom Typ Boeing 737 Max 8 war auf dem Weg von der spanischen Ferieninsel nach Warschau, als dem Piloten übel wurde. Die Besatzung löste deshalb kurz nach 4.00 Uhr Alarm aus. Die Maschine landete dann etwa eine halbe Stunde später auf dem Flughafen Mailand-Malpensa, wie der Flughafen mitteilte.

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Am Boden warteten bereits Ärzte, Sanitäter und Feuerwehr. Nach ersten Angaben konnte der Pilot behandelt werden, ohne dass größere Eingriffe nötig wurden. Verletzt wurde niemand. Unklar war zunächst, ob die Maschine länger in Mailand Zwischenstopp machen musste oder bereits nach Warschau weiterfliegen konnte. Auch zur Zahl der Passagiere an Bord gab es zunächst keine genaueren Angaben./cs/DP/zb