DAX24.821 +0,1%Est505.973 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.516 -1,1%Euro1,1827 -0,2%Öl68,32 -0,4%Gold4.916 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Warner Bros.-Aktie steigt: Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount geht weiter Warner Bros.-Aktie steigt: Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount geht weiter
Pivotal-Point Nachverfolgung The Hershey (HSY): Schokoladen-Gigant besiegt die Kakao-Krise mit margenstarken Salty Snacks! Pivotal-Point Nachverfolgung The Hershey (HSY): Schokoladen-Gigant besiegt die Kakao-Krise mit margenstarken Salty Snacks!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Piloten machen sich auch bei Lufthansa Cityline streikbereit

17.02.26 14:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
9,15 EUR -0,10 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Pilotenstreik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft droht auch bei der Regionaltochter Lufthansa Cityline in absehbarer Zeit ein Arbeitskampf. Nach ergebnislosen Gehaltsverhandlungen hat die Tarifkommission beim Vorstand der Vereinigung Cockpit (VC) die Urabstimmung beantragt. Dessen Entscheidung wird laut VC noch in dieser Woche erwartet.

Wer­bung

"Statt konkreter Verbesserungen beharrte die Arbeitgeberseite darauf, dass jede Erhöhung der Vergütung an anderer Stelle kompensiert werden müsse", erklärt VC-Verhandlungsführerin Tanja Viehl. "Wer Verbesserungen nur unter dem Vorbehalt von Einschnitten an anderer Stelle anbietet, meint keine Verbesserung, sondern eine Nullrunde mit Umverteilung."

Der Betrieb der Regionaltochter Cityline soll nach Aussagen des Konzern-Managements im kommenden Jahr auslaufen. Ihre Verbindungen sollen bis dann auf die neue Unternehmenstochter Lufthansa City Airlines übergehen. Laut VC hat dieser Umstand aber nichts mit den laufenden Tarifverhandlungen zu tun. Die Gewerkschaft hat für die Jahre 2024, 2025 und 2026 Vergütungsanpassungen um jeweils 3,3 Prozent jährlich gefordert.

Unabhängig von den Piloten hat die Kabinengewerkschaft Ufo in der vergangenen Woche einen Warnstreik auch bei der Cityline abgehalten. Sie will einen tariflichen Sozialplan für die Beschäftigten erzwingen./ceb/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen