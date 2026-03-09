Piloten-Streik bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa steht der nächste Streik der Piloten bevor. Die Vereinigung Cockpit hat die Beschäftigten aufgerufen, am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederzulegen./ceb/DP/stw
