Pilotengewerkschaft: Lufthansa-Einigung tragbarer Kompromiss

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX knackt 12.000er-Marke -- Lufthansa-Staatshilfen rücken näher -- E.ON nimmt innogy von der Börse -- Tata erwägt wohl erneut thyssen-Allianz -- VW, Roche, Airbus im Fokus

Erstes US-Glyphosat-Urteil gegen Bayer wird in Berufung verhandelt. Facebook-Mitarbeiter kritisieren Umgang der Firma mit Trump-Post. Siemens Gamesa bekommt Großauftrag in Frankreich. TOTAL erwartet Einnahmeausfälle von 12 Milliarden Dollar. Talanx-Finanzchef Querner geht - Vorstandskollege Wicke übernimmt. Streit um geplante Stellenstreichungen bei Renault geht in neue Runde. Siemens Healthineers erhält US-Zulassung für Corona-Antikörpertest.