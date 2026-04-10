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Pilotenstreik: Flugausfälle in Düsseldorf und Köln/Bonn

13.04.26 07:49 Uhr
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DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Wegen des Streiks der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Gruppe am Montag und Dienstag müssen sich auch Reisende an den größeren Flughäfen Nordrhein-Westfalens auf Auswirkungen einstellen.

Am Flughafen Köln/Bonn fallen nach dem Stand am frühen Montagmorgen 38 Flüge von Eurowings und acht Flüge der Lufthansa aus. Das berichtet ein Sprecher des Flughafens. Reisenden von Köln/Bonn und auch von Düsseldorf wird geraten, sich über den aktuellen Status ihres Fluges direkt bei den Airlines zu erkundigen.

Am größten NRW-Flughafen in Düsseldorf sind einem Sprecher am Sonntag zufolge die am Montag angesetzten Verbindungen der Lufthansa nach Frankfurt und München weitgehend annulliert. Von insgesamt 16 geplanten Abflügen seien 14 gestrichen, zwei Verbindungen nach München waren demnach mit Stand Sonntagmittag noch im Flugplan. Zudem seien am Montag rund 90 Eurowings-Abflüge geplant - wie sich der Streik auf diese auswirke, sei aber unklar.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH zum Streik aufgerufen. Der Ausstand soll von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr andauern. Bei Eurowings wird demnach nur am Montag gestreikt; betroffen sind alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten./pak/DP/zb

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