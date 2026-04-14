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Pineapple Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

15.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pineapple Financial Inc Registered shs Restricted
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Charts|News|Analysen

Pineapple Financial stellte am 13.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pineapple Financial -1,800 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 3,7 Millionen USD, gegenüber 4,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net

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