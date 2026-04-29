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Ping An Insurance (Group) Company of China hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

30.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-2 Sh
3,40 EUR 0,18 EUR 5,59%
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Ping An Insurance (Group) Company of China hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 SGD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 SGD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 43,42 Milliarden SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 51,28 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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