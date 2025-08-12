Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusUkraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Knorr-Bremse will wohl dreistellige Zahl an Stellen streichen. Firefly Aerospace-Aktie mit spektakulärem IPO. Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs. Eli Lilly enttäuscht mit Studie zu Abnehmmedikament. Bank of England senkt Leitzins. Peloton kann Erwartungen schlagen. Treffen zwischen Putin und Trump geplant. DEUTZ steigert Ergebnis deutlich.
Umfrage
Was ist Ihre wichtigste Forderung an die neue Regierung für die Reform der privaten Altersvorsorge?