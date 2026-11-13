Pinthong Industrial Park: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

13.11.26 06:35 Uhr

Pinthong Industrial Park lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,76 Prozent auf 118,7 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 187,6 Millionen THB gelegen.

Redaktion Finanzen.net