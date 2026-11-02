Pioneer Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Pioneer Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite standen 39,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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