Pioneer Media: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Pioneer Media stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pioneer Media ein EPS von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11800 Prozent auf -1,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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