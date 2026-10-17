Pioneer Media: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

17.10.26 06:35 Uhr

Pioneer Media stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pioneer Media ein EPS von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11800 Prozent auf -1,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net