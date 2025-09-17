DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.490 +1,0%Euro1,1785 -0,3%Öl67,65 -0,4%Gold3.641 -0,5%
Pionierarbeit

Roche-Aktie: Pharmakonzern kauft amerikanische 89bio für Milliardenbetrag

18.09.25 07:29 Uhr
Roche übernimmt für mehrere Milliarden US-Dollar die amerikanische 89bio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
260,40 CHF 2,00 CHF 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Biopharma-Unternehmen leistet laut Roche Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen.

Das Hauptprodukt von 89bio ist Pegozafermin, teilte Roche am Donnerstag mit. Mit dem Wirkstoffkandidat würden derzeit zulassungsrelevante Studien zur Behandlung von moderater bis schwerer metabolisch-assoziierter Steatohepatitis (MASH) durchgeführt.

Steatohepatitis ist eine entzündliche Lebererkrankung, die im Zusammenhang mit Fettansammlungen in der Leber auftritt. Das Medikament gilt laut Roche als potenziell "Best-in-Disease" für diese häufige Begleiterkrankung von Fettleibigkeit.

Die Übernahme stärkt Roches Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, betonten die Basler in ihrer Mitteilung. Zudem eröffne sie Möglichkeiten für künftige Kombinationstherapien.

Roche zahlt 14,50 US-Dollar je 89bio-Aktie in bar, das sind rund 2,4 Milliarden Dollar. Außerdem bekommen die Aktionäre ein spezielles Zusatzzahlungsrecht (CVR) von bis zu 6 Dollar pro Aktie, wodurch der Gesamtwert der Übernahme auf bis zu 3,5 Milliarden Dollar steigen könnte.

/ra/hr/AWP/men

BASEL (dpa-AFX)

mehr Analysen