Pipeline gegen Prognose

Die FDA lässt den nächsten Wirkstoffkandidaten in die Klinik, doch an der Börse bleibt die EVOTEC-Aktie am Boden, und das hat einen handfesten Grund.

• Der Konzernumbau und strategische Überprüfungen prägen die Zukunftsaussichten, während die Aktie vor allem auf den Erfolg des Umbaus und langfristige Investoren mit hoher Risikotoleranz setzt.

• Trotz positiver regulatorischer Nachrichten und einer wachsenden Pipeline bringt die fehlende finanzielle Entlastung keinen Kursimpuls, die Umsätze und Ergebnisse sind weiterhin defizitär.

• Die EVOTEC-Aktie bleibt charttechnisch angeschlagen und notiert nahe am 52-Wochen-Tief, Analysten setzen auf eine Seitwärtsbewegung mit Kurszielen über dem aktuellen Kurs.

Regulatorischer Erfolg stützt den Kurs bislang nicht

Chart bleibt angeschlagen, zwei von drei Analysten raten zum Halten

Restrukturierung und strategische Überprüfung bestimmen die nächsten Schritte

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Die EVOTEC-Aktie gibt am Donnerstag im XETRA-Handel um 2,04 Prozent auf 2,50 Euro nach und fiel im Tagestief bis auf 2,43 Euro. Damit liegt sie nahe am 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro vom 13. Oktober. Selbst gute Nachrichten aus der Pipeline drehen den Trend bislang nicht.

FDA-Freigabe ohne Zahlungsfluss

Der Wirkstoffforscher meldete vergangene Woche, dass die Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb im Proteinabbau eine zweite IND-Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten hat, also die Erlaubnis zum Start klinischer Tests. Der zweite Kandidat ist ein Cereblon-E3-Ligase-Modulator, die Phase-1-Studie soll 2027 beginnen. Der erste Kandidat läuft laut EVOTEC seit März 2026 in einer Phase-1-Studie bei fortgeschrittenem klarzelligem Nierenzellkarzinom.

Chief Scientific Officer Joanna Holbrook sieht in dem Schritt den Beleg für Wiederholbarkeit und Produktivität der Entdeckungsplattform. Geld bringt die Entscheidung allerdings nicht: Meilensteinzahlungen fließen erst mit der weiteren klinischen Entwicklung, wie eine Unternehmenssprecherin laut dpa-AFX auf Anfrage sagte. StockXperts ordnete die Zulassung vergangene Woche als regulatorischen Meilenstein ein, aber noch nicht als Wirkungsbeleg.

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Für die Aktie bedeutet das: Die Pipeline gewinnt an Glaubwürdigkeit, die Bilanz profitiert vorerst nicht. Kurzfristig fehlt damit ein finanzieller Impuls, der den Kurs tragen könnte.

Verlust und gesenkte Ziele bremsen

Im dritten Quartal erzielte EVOTEC einen Konzernumsatz von 164,9 Millionen Euro nach 163,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 1,6 Millionen Euro, nach minus 15,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor. In den ersten neun Monaten sank der Umsatz um 13,1 Prozent auf 465,0 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA rutschte auf minus 44,3 Millionen Euro nach minus 16,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Die Prognose für 2026 bestätigte das Unternehmen mit 570 bis 610 Millionen Euro Umsatz. Sie war im Juli 2026 gesenkt worden, begründet hatte EVOTEC das mit Verzögerungen bei strategischen Partnerschaften und angepassten Zeitplänen für Meilensteinzahlungen. Auch beim Mittelfristziel ist der Konzern vorsichtiger geworden: Bis 2030 peilt EVOTEC nun rund eine Milliarde Euro Umsatz an, ursprünglich sollte die Milliardenmarke laut dpa-AFX übersprungen werden.

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Die Zahlen zeigen im dritten Quartal eine deutliche Verbesserung beim Ergebnis, nach neun Monaten fällt der Verlust aber höher aus als im Vorjahr, und beim Umsatz fehlt der Umschwung. Zugleich hängt die Glaubwürdigkeit der Ziele am Umbau, dessen Fortschritt der Konzern belegen muss.

EVOTEC-Aktie unter dem 50-Tage-Durchschnitt, Analysten mit Zielen über dem Kurs

Charttechnisch bleibt das Bild angeschlagen: Am 17. November rutschte die Aktie unter ihren 50-Tage-Durchschnitt, die Erholung vom Oktobertief war zuvor bei rund 3,30 Euro ausgelaufen. Die 50-, 100- und 200-Tage-Linien zeigen allesamt nach unten, seit Februar reiht die Aktie tiefere Hochs aneinander. Ein Sprung zurück über den 50-Tage-Durchschnitt wäre ein erstes Entspannungssignal. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 6,73 Euro vom 14. Januar 2026.

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten drei Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziele für die EVOTEC-Aktie abgegeben. Deutsche Bank stuft sie in einer Studie von Fynn Scherzler mit Hold und einem Kursziel von 3,50 Euro ein, Berenberg mit Christian Ehmann mit Hold und 3,75 Euro. RBC Capital sieht mit Charles Weston bei Buy ein Ziel von 5 Euro. Alle drei Kursziele liegen über dem Schlusskurs von Mittwoch.

EVOTEC-Aktie bleibt eine Wette auf den Umbau

Wer heute auf die Aktie blickt, bewertet vor allem den Konzernumbau. Das Programm Horizon soll die Kosten bis Ende 2027 um jährlich 75 Millionen Euro senken, bis Ende September war laut EVOTEC mehr als ein Fünftel davon erreicht. Vier Standorte werden geschlossen, bis zu 800 Stellen fallen weg. Parallel läuft seit Mai die strategische Überprüfung, deren Ausgang offen ist. Die Liquidität lag Ende September bei 400,9 Millionen Euro, unter dem Strich weist EVOTEC allerdings eine Nettoverschuldung aus.

Für Anleger ergibt sich damit ein gespaltenes Bild. Die Pipeline liefert Argumente für die langfristige These, das Kursbild spiegelt die Zweifel an Umsatz und Ergebnis. Solange die Prognose für 2026 ein bereinigtes EBITDA von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro vorsieht, spricht wenig für eine schnelle Neubewertung. Das Chance-Risiko-Profil passt eher zu Anlegern mit langem Atem und hoher Risikotoleranz, die auf das Gelingen des Umbaus setzen. Wer auf eine Trendwende im Chart wartet, sieht dafür bislang kein Signal.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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