Piper Sandler Companies Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Piper Sandler Companies Registered hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,840 USD im Vorjahresquartal.
Piper Sandler Companies Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 484,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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