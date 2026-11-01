Piper Sandler Companies Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

01.11.26 06:35 Uhr

Piper Sandler Companies Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 484,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,840 USD im Vorjahresquartal.

Piper Sandler Companies Registered hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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