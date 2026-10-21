Piramal Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Piramal Finance präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 23,68 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,43 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,36 Prozent auf 35,28 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 23,18 INR sowie einen Umsatz von 18,25 Milliarden INR belaufen.
Redaktion finanzen.net
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