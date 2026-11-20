WARSCHAU (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich positiv zum Vorstoß von Kremlchef Wladimir Putin geäußert, Vertreter Europas zu Gesprächen über europäische Sicherheitsfragen nach Moskau einzuladen. Dies sei in jeder Hinsicht zu begrüßen, sagte der SPD-Politiker bei seinem Besuch in der polnischen Hauptstadt Warschau. "Eine Einladung nach Moskau auszuschlagen, wäre das völlig falsche Signal. Wir müssen reden. Nur wer redet, kann am Ende zu Ergebnissen kommen."

Werbung

Pistorius betonte aber auch, entscheidend seien nicht Ankündigungen und Einladungen, sondern Ergebnisse. Der Wille, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, müsse auf russischer Seite sichtbar werden. Die Ernsthaftigkeit Putins, Dinge verändern zu wollen, stehe auf dem Prüfstand. "Er muss jetzt zeigen, dass er wirklich meint, was er sagt, und dass er dann tut, worauf es ankommt, damit wieder zumindest erst mal eine Feuerpause eintritt und dann auch eine friedenssichernde Stabilität in Europa wieder Platz greifen kann."

Pistorius: Gespräche dürfen nicht nur als Fassade dienen

Auf keinen Fall dürfe es dazu kommen, dass Gespräche, die am Ende zu nichts führen, in die Länge gezogen würden und nur als Fassade dienen, während das Sterben in der Ukraine in diesem Winter und darüber hinaus noch weitergehe, sagte der Minister weiter.

Putin hatte am Donnerstag beim Gipfel im chinesischen Shenzhen gesagt, Moskau habe den Europäern über diplomatische Kanäle vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen, um Klarheit über ihre Position zu bekommen. Danach werde Russland entscheiden, in welchem Format der Dialog mit der Ukraine fortgesetzt werde. Details zu dieser Einladung, etwa wann und an wen sie ergangen sei, machte der Kremlchef nicht./dhe/DP/jha