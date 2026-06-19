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Pistorius bei Übung der deutschen Panzerbrigade in Litauen

22.06.26 05:49 Uhr

BERLIN/PABRADE (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reist am Montag nach Litauen, um sich die erste Übung der dort stationierten Panzerbrigade 45 der Bundeswehr anzuschauen. Für die Übung "Freedom Shield 2026" an der Ostflanke der Nato wurden rund 2.900 Soldaten - darunter 2.300 aus Deutschland - und rund 800 Fahrzeuge aus acht Nato-Staaten auf dem Truppenübungsplatz Pabrade zusammengezogen, der etwa 20 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt ist.

Die Stationierung der Panzerbrigade in Litauen wurde von der Bundesregierung als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland zugesagt. Sie soll bis 2027 mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern als Kampfverband voll einsatzfähig sein. Bislang sind rund 1.800 Angehörige der Bundeswehr in Litauen stationiert.

Zum deutschen Engagement im Baltikum zählt auch die Leitung des neuen taktischen Hauptquartiers der Nato in Estland zusammen mit den Niederlanden. Das Deutsch-Niederländische Korps soll Mitte des Jahres diese neue Rolle übernehmen. Das zusätzliche Hauptquartier für die Region stärkt nach Angaben der Verteidigungsministerien beider Länder den Zusammenhalt der Nato und unterstützt die Abschreckung gegenüber Russland./mfi/awe/DP/zb