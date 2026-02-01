DAX24.960 -1,2%Est506.109 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 -4,9%Nas22.623 -1,2%Bitcoin55.419 -3,0%Euro1,1808 +0,1%Öl72,29 +0,9%Gold5.212 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street tiefer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- DroneShield, Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Pistorius: Beim Bundeswehrbeschaffungsamt 'Fesseln abwerfen'

23.02.26 16:00 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - Für Verteidigungsminister Boris Pistorius müssen die Abläufe im Bundeswehrbeschaffungsamt schneller werden. Das sei aber keine Kritik am Amt, betonte der SPD-Politiker nach einem Besuch dort in Koblenz. Dass es das Bundeswehrbeschaffungsamt geschafft habe, das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zusätzlich zu laufenden Etats zu managen, sei "eine wahnsinnige Kraftanstrengung".

Wer­bung

"Jetzt geht es aber in Zukunft darum, dass jedes Jahr dreistellige Milliardenbeträge umgesetzt werden müssen", sagte Pistorius. "Um das zu können, müssen wir agiler, innovativer und schneller werden." Dabei gehe es nicht um die Arbeit einzelner Mitarbeiter, sondern um Prozesse und Abläufe. "Wir müssen Fesseln abwerfen, wir müssen Behinderungen lösen, wir müssen Bremsen lösen", sagte der Verteidigungsminister.

Bundeswehrbeschaffungsamt zukunftsfest machen

Seiner Ansicht nach steigen die Anforderungen weiter. "Wir werden für die steigende Zahl an Soldatinnen und Soldaten mehr beschaffen müssen und dafür auch mehr Systeme in der Nutzung haben, logischerweise. Hinzu kommen immer schnellere Innovationszyklen." Für Drohnen lägen diese etwa inzwischen bei nur sechs bis zwölf Wochen. Man wolle das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, wie das Haus offiziell heißt, zukunftsfest machen, betonte der Minister.

Der Besuch von Pistorius fand einen Tag vor dem vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine statt. Der SPD-Politiker sprach in Koblenz mit der Leitung des Amtes und rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Danach stellte sich der Minister demonstrativ hinter den Standort und das Beschaffungsamt. "In Koblenz wird Großartiges geleistet, allen Unkenrufen der Jahre davor zum Trotz."/wem/DP/he