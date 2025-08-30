DAX23.648 -0,3%ESt505.366 -0,1%Top 10 Crypto15,96 +3,8%Dow45.669 -0,1%Nas21.990 +0,5%Bitcoin97.321 +2,1%Euro1,1725 +0,1%Öl67,04 +0,8%Gold3.654 +0,8%
Pistorius: Deutschland nun größter Unterstützer der Ukraine

10.09.25 15:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
91,90 EUR 2,05 EUR 2,28%
RENK
69,51 EUR 1,62 EUR 2,39%
Rheinmetall AG
1.828,50 EUR 58,50 EUR 3,31%
BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Finanzierung der Militärhilfe für die Ukraine hat Deutschland nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den bisherigen Hauptgeber USA abgelöst. Deutschland sei "jetzt der größte Unterstützer mit den Beträgen, die wir im Haushalt abgebildet haben, ungefähr neun Milliarden Euro", sagte Pistorius im Bundestag.

Er verwies darauf, dass die US-Regierung nun Waffen über den neuen Nato-Mechanismus PURL ("Prioritized Ukraine Requirements List") an die Ukraine abgebe. Das Bündnis koordiniert dabei die Umsetzung der Lieferung von Waffen, die in den USA beschafft, aber von Partnern finanziert werden.

Die Herausforderung sei es nun, die Ukraine in ihrer Industrie und in der Luftverteidigung zu stärken - "und alle an Bord zu halten für die Unterstützung der Ukraine", sagte Pistorius./cn/DP/men

